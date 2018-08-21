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    Турецкая лира слабеет после заявления Трампа

    Баку. 21 августа. REPORT.AZ/ Лира  ослабла в отношении доллара после того, как президент США Дональд Трамп исключил какие-либо уступки  Турции в деле освобождения американского пастора Эндрю Брансона, сообщает Report со ссылкой на Reuters.

    В своем интервью Reuters американский президент заявил, что его не волнует как его жесткая позиция в вопрос пастора может навредить европейскому рынку.

    Накануне при закрытии торгов за доллар давали 6,0865 лиры, а сегодня утром в 10:07 по турецкому времени в Турции американская валюта выросла до 6,16 лиры на фоне праздника Гурбан-байрамы, который продлится в стране до конца недели.

    На данный момент турецкие официальные лица не прокомментировали заявление Трампа.

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