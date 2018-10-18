Турецкая лира продолжает укрепляться

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Баку. 18 октября. REPORT.AZ/ Турецкая лира продолжает расти в цене.
Как сообщает Report, сегодня курс доллара колеблется в пределах 5,53-5,54 лиры.
Это на 0,05 - 0,06 лиры ниже курса по итогам вчерашнего дня.
Евро в Турции также дешевеет. Так, сейчас евро торгуется у отметки 6,39-6,4 лиры, что на 0,04 - 0,05 лиры ниже, чем вчера.
Такие показатели в последний раз наблюдались в начале августа.
Напомним, что лира начала укрепляться после освобождения из зала суда американского пастора Эндрю Брансона.
Namiq HüseynovАвтор новости