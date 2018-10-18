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    Турецкая лира продолжает укрепляться

    Баку. 18 октября. REPORT.AZ/ Турецкая лира продолжает расти в цене.

    Как сообщает Report, сегодня курс доллара колеблется в пределах 5,53-5,54 лиры.

    Это на 0,05 - 0,06 лиры ниже курса по итогам вчерашнего дня.

    Евро в Турции также дешевеет. Так, сейчас евро торгуется у отметки 6,39-6,4 лиры, что на 0,04 - 0,05 лиры ниже, чем вчера.

    Такие показатели в последний раз наблюдались в начале августа.

    Напомним, что лира начала укрепляться после освобождения из зала суда американского пастора Эндрю Брансона. 

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