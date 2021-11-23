Турецкая лира продолжает обновлять минимум

Курс турецкой лиры продолжает опускаться по отношению к доллару после решения Центробанка Турции по ставке, обновив в ходе торгов во вторник исторический минимум, свидетельствуют данные торгов.

Курс турецкой лиры продолжает опускаться по отношению к доллару после решения Центробанка Турции по ставке, обновив в ходе торгов во вторник исторический минимум, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.02 (по бакинскому времени) курс доллара к лире возрос до 11,88 лиры за доллар, что стало новым антирекордом.

В минувший четверг центробанк Турции принял решение снизить учетную ставку до 15% с 16%. В понедельник президент Турции Тайип Эрдоган в телеобращении вновь высказался за снижение учетной ставки.

Как ранее заявил финансовый директор факторинговой компании Eko Faktoring Арда Тунджа, снижение учетной ставки центробанком Турции на фоне рекордного падения курса лиры противоречит нормам экономической науки и может быть объяснено только религиозным подходом. Он добавил, что затраты на обслуживание внешнего долга в условиях падения курса лиры становятся выше. Кроме того, снижение ставки приводит к еще большему росту инфляции.