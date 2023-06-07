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Турецкая лира подешевела по отношению к доллару

Турецкая лира подешевела по отношению к доллару Курс доллара к лире подскочил в среду почти на 5,5%, приближаясь к психологической отметке в 23 лиры за доллар.
Финансы
7 июня 2023 г. 11:46
Турецкая лира подешевела по отношению к доллару

Курс доллара к лире подскочил в среду почти на 5,5%, приближаясь к психологической отметке в 23 лиры за доллар.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Курс доллара к турецкой лире вырос на 5,45%, до 22,7216 лиры за доллар с уровня предыдущего закрытия в 21,5475 лиры. С начала торгов показатель достигал максимально 22,9002 лиры, что стало новым историческим максимумом.

"В Турции завершился избирательный процесс. В новом кабинете министров, объявленном президентом Эрдоганом, Мехмет Шимшек был назначен министром финансов и казначейства. Хотя Шимшек обозначил новую экономическую модель в своих заявлениях на церемонии передачи полномочий, с нетерпением ожидается, какое направление он определит. Обменный курс, который на некоторое время снизился после объявления нового Кабинета министров, с начала недели бьет рекорд за рекордом", - передал телеканал TGRT Haber.

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Версия на английском языке Turkish lira against dollar

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