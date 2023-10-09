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Турецкая лира обновила исторический минимум к доллару

Турецкая лира обновила исторический минимум к доллару Стоимость турецкой лиры к доллару в понедельник утром обновила исторический минимум, впервые преодолев психологическую отметку в 28 лир за доллар.
Финансы
9 октября 2023 г. 10:20
Турецкая лира обновила исторический минимум к доллару

Стоимость турецкой лиры к доллару в понедельник утром обновила исторический минимум, впервые преодолев психологическую отметку в 28 лир за доллар.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Далее курс доллара к турецкой лире вырос на 0,73%, до 27,7425 лиры за доллар с уровня предыдущего закрытия в 27,5405 лиры.

Турецкая валюта подешевела по итогам каждого месяца с начала года, кроме августа. Сильнее всего лира подешевела в июне - почти на четверть, до 26 лир с 20,8 лиры за доллар; в июле показатель уже преодолел уровень в 27 лир.

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Версия на английском языке Turkish lira hits historic low against USD

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