Турецкая лира обновила исторический минимум к доллару

Стоимость турецкой лиры к доллару в понедельник утром обновила исторический минимум, впервые преодолев психологическую отметку в 28 лир за доллар.

Стоимость турецкой лиры к доллару в понедельник утром обновила исторический минимум, впервые преодолев психологическую отметку в 28 лир за доллар.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Далее курс доллара к турецкой лире вырос на 0,73%, до 27,7425 лиры за доллар с уровня предыдущего закрытия в 27,5405 лиры.

Турецкая валюта подешевела по итогам каждого месяца с начала года, кроме августа. Сильнее всего лира подешевела в июне - почти на четверть, до 26 лир с 20,8 лиры за доллар; в июле показатель уже преодолел уровень в 27 лир.