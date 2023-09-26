Турецкая лира обновила исторический минимум к доллару США

Стоимость турецкой лиры к доллару США во вторник обновила исторический минимум.

Стоимость турецкой лиры к доллару США во вторник обновила исторический минимум.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Сначала курс доллара к турецкой лире вырос на 0,14%, до 27,2176 лиры за доллар с уровня предыдущего закрытия в 27,1807 лиры. Затем показатель ненадолго достиг максимального уровня в 27,5155 лиры.

Ранее Центробанк Турции заявил о том, что продолжит постепенно ужесточать монетарную политику, пока прогноз высокой инфляции не изменится. Регулятор 24 августа повысил учетную ставку до 25% с прежних 17,5%. Тогда на фоне данного решения лира немного укрепилась, составив 26,6 лиры за доллар.