Турецкая лира обновила исторический минимум

Стоимость турецкой лиры к доллару на последних торгах года обновила исторический минимум и преодолела отметку в 29,7 лиры за доллар.

Стоимость турецкой лиры к доллару на последних торгах года обновила исторический минимум и преодолела отметку в 29,7 лиры за доллар.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Турецкая валюта дешевела по итогам каждого месяца с начала года, кроме августа. Сильнее всего лира подешевела в июне - почти на четверть, до 26 лир с 20,8 лиры за доллар; в июле показатель уже преодолел уровень в 27 лир.

Власти Турции не ставят целевых показателей для курса лиры к доллару, курс отпущен в свободное плавание, говорил в сентябре министр финансов Мехмет Шимшек.

Центральный банк Турции в июне заявил, что продолжит постепенно ужесточать кредитно-денежную политику, пока прогноз по инфляции не улучшится.