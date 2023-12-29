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Турецкая лира обновила исторический минимум

Турецкая лира обновила исторический минимум Стоимость турецкой лиры к доллару на последних торгах года обновила исторический минимум и преодолела отметку в 29,7 лиры за доллар.
Финансы
29 декабря 2023 г. 12:36
Турецкая лира обновила исторический минимум

Стоимость турецкой лиры к доллару на последних торгах года обновила исторический минимум и преодолела отметку в 29,7 лиры за доллар.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Турецкая валюта дешевела по итогам каждого месяца с начала года, кроме августа. Сильнее всего лира подешевела в июне - почти на четверть, до 26 лир с 20,8 лиры за доллар; в июле показатель уже преодолел уровень в 27 лир.

Власти Турции не ставят целевых показателей для курса лиры к доллару, курс отпущен в свободное плавание, говорил в сентябре министр финансов Мехмет Шимшек.

Центральный банк Турции в июне заявил, что продолжит постепенно ужесточать кредитно-денежную политику, пока прогноз по инфляции не улучшится.

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