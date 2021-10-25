Турецкая лира обновила антирекорд к доллару

Курс турецкой лиры по отношению к доллару продолжает обновлять исторические минимумы после решения центробанка Турции о снижении учетной ставки, свидетельствуют данные торгов.

Курс турецкой лиры по отношению к доллару продолжает обновлять исторические минимумы после решения центробанка Турции о снижении учетной ставки, свидетельствуют данные торгов.

Как передает Report со ссылкой на Prime, курс достиг в понедельник нового минимума — 9,84 лиры за доллар США, к 10.00 доллар торговался по 9,83 лиры.

Центробанк Турции принял в четверг решение снизить учетную ставку до 16% с 18% на фоне рекордного падения курса турецкой лиры, после чего она ускорила падение, опустившись до 9,47 с 9,29 за доллар США. В пятницу турецкая валюта продолжила дешеветь.

Лира начала резко дешеветь в середине октября на фоне новости об увольнении по указу президента Турции Тайипа Эрдогана трех высокопоставленных чиновников центробанка, в том числе двух заместителей его главы. Как заявил РИА Новости финансовый директор факторинговой компании Eko Faktoring Арда Тунджа, все трое уволенных чиновников на заседании совета по денежно-кредитной политике ЦБ в сентябре проголосовали против уменьшения ставки. По его словам, ЦБ Турции потерял независимость, и лира продолжит падение.