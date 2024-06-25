О нас

Турцию в ближайшее время могут исключить из серого списка FATF

Турцию в ближайшее время могут исключить из серого списка FATF Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) в ближайшее время может исключить Турцию из серого списка организации.
Финансы
25 июня 2024 г. 09:50
Турцию в ближайшее время могут исключить из серого списка FATF

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) в ближайшее время может исключить Турцию из серого списка организации.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает турецкая газета Hurriyet.

По данным издания, глава турецкого Минфина Мехмет Шимшек примет участие в заседании FATF в Сингапуре 26-28 июня, на котором будет обсуждаться доклад организации по Турции. "В начале мая инспекторы FATF провели закрытые проверки в Турции. По их итогам подготовлен доклад, в котором отмечается значительный прогресс, достигнутый Турцией в борьбе с отмыванием денег. Если эта атмосфера сохранится на встрече [FATF] 26-28 июня, то наше исключение из серого списка - вопрос самого ближайшего времени", - отмечает издание.

FATF основана в 1989 году и является межправительственной организацией, которая занимается выработкой мировых стандартов в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма, а также осуществляет оценки соответствия национальных систем этим стандартам. Турция присоединилась к организации в 1991 году.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Türkiye's anti-money laundering efforts pay off: FATF grey list removal near

Другие новости из категории

В НАР количество трудовых договоров в частном секторе выросло более чем в 3 раза
В НАР количество трудовых договоров в частном секторе выросло более чем в 3 раза
25 июня 2024 г. 10:21
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (25.06.2024)
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (25.06.2024)
25 июня 2024 г. 09:18
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (25.06.2024)
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (25.06.2024)
25 июня 2024 г. 09:08
К новым долларовым облигациям Kapital Bank проявили интерес 32 инвестора
К новым долларовым облигациям Kapital Bank проявили интерес 32 инвестора
24 июня 2024 г. 18:15
ЦБА обсудил новую Рамочную стратегию партнерства со Всемирным банком
ФотоЦБА обсудил новую Рамочную стратегию партнерства со Всемирным банком
24 июня 2024 г. 15:50
Жизнь бесценна: почему страхование – это не роскошь, а необходимость
Жизнь бесценна: почему страхование – это не роскошь, а необходимость
24 июня 2024 г. 11:44
Имущество 5 закрытых банков в Азербайджане выставляется на аукцион
Имущество 5 закрытых банков в Азербайджане выставляется на аукцион
24 июня 2024 г. 11:12
Дочка Bank of China приостановила расчеты с Россией из-за санкций США
"Дочка" Bank of China приостановила расчеты с Россией из-за санкций США
24 июня 2024 г. 10:25
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (24.06.2024)
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (24.06.2024)
24 июня 2024 г. 09:12
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (24.06.2024)
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (24.06.2024)
24 июня 2024 г. 09:05

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi