Турцию в ближайшее время могут исключить из серого списка FATF

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) в ближайшее время может исключить Турцию из серого списка организации.

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) в ближайшее время может исключить Турцию из серого списка организации.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает турецкая газета Hurriyet.

По данным издания, глава турецкого Минфина Мехмет Шимшек примет участие в заседании FATF в Сингапуре 26-28 июня, на котором будет обсуждаться доклад организации по Турции. "В начале мая инспекторы FATF провели закрытые проверки в Турции. По их итогам подготовлен доклад, в котором отмечается значительный прогресс, достигнутый Турцией в борьбе с отмыванием денег. Если эта атмосфера сохранится на встрече [FATF] 26-28 июня, то наше исключение из серого списка - вопрос самого ближайшего времени", - отмечает издание.

FATF основана в 1989 году и является межправительственной организацией, которая занимается выработкой мировых стандартов в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма, а также осуществляет оценки соответствия национальных систем этим стандартам. Турция присоединилась к организации в 1991 году.