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Турция запретила шести иностранным банкам короткие продажи на бирже

Турция запретила шести иностранным банкам короткие продажи на бирже Для Barclays, Credit Suisse и Merrill Lynch вводится трехмесячный запрет, а для Goldman Sachs, JP Morgan и Wood and Company этот запрет продлится месяц
Финансы
6 июля 2020 г. 14:42
Турция запретила шести иностранным банкам короткие продажи на бирже

Стамбульская биржа ввела запрет для шести иностранных банков на открытие коротких позиций.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Стамбульской биржи в понедельник.

Начиная с 6 июля в отношении таких банков, как Barclays, Credit Suisse и Merrill Lynch вводится трехмесячный запрет на короткие продажи на Стамбульской бирже, а для Goldman Sachs, JP Morgan и Wood and Company этот запрет продлится один месяц.

Соответствующее решение принято в связи с нарушением турецкого законодательства в сфере регулирования финансовых операций. 1 июля эти банки не проинформировали других участников рынка об открытии ими коротких позиций в ходе торгов на Стамбульской бирже.

В начале месяца Стамбульская биржа сняла запрет на короткие продажи ценных бумаг компаний, входящих в индекс BIST 30, при этом ввела требование уведомлять рынок о данном типе продаж нажатием соответствующей кнопки в биржевом терминале.

Короткая позиция (short position) открывается инвестором в надежде получить прибыль от падения котировок на рынке. Для этого инвестор берет у брокера взаймы акции под залог и продает их на рынке. Затем, когда акции подешевеют, он покупает то же количество акций, но уже по сниженной цене, и возвращает их брокеру. Разница между ценой продажи и ценой покупки остается у инвестора в качестве прибыли. Если взятые в залог акции не подешевеют, а, наоборот, увеличатся в цене, инвестор понесет убытки.

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