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Турция заинтересована в азербайджанской модели обязательного автострахования

Турция заинтересована в азербайджанской модели обязательного автострахования Турция намерена перенять опыт Азербайджана в сфере страхования, в частности в вопросе прямого возмещения ущерба владельцам автотранспортных средств.
Финансы
3 октября 2023 г. 19:07
Турция заинтересована в азербайджанской модели обязательного автострахования

Турция намерена перенять опыт Азербайджана в сфере страхования, в частности в вопросе прямого возмещения ущерба владельцам автотранспортных средств.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявила заместитель председателя Агентства по регулированию и надзору в области страхования и частных пенсий Турции Фатма Эбру Генчосманоглу, находящаяся с визитом в Азербайджане.

Она отметила, что Турция намерена изучить опыт Азербайджана в области страхования: "В Азербайджане владельцы застрахованных транспортных средств в случае ДТП могут получить выплату за ущерб, обратившись в свою страховую компанию, а не в страховую компанию другого участника происшествия. В Турции пока этого нет. Мы намерены получить на встрече с представителями Центрального банка Азербайджана подробную информацию об этой системе, ее плюсах и недостатках, чтобы понять можем ли мы ее внедрить в Турции", - сказала Ф.Генчосманоглу.

Напомним, что с 1 ноября прошлого года в Азербайджане действует порядок непосредственного регулирования ущерба по обязательному автострахованию.

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Версия на азербайджанском языке Türkiyə Azərbaycanın icbari avto sığorta modeli ilə maraqlanır

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