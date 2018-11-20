Турция увеличила золотые резервы в прошлом месяце

Баку. 20 ноября. REPORT.AZ/ Золотые резервы Турции после шестимесячного спада в октябре выросли до 15,16 млн унций.

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, эти данные приводит Международный валютный фонд (МВФ).

Кроме того, по данным МВФ, Малайзия впервые увеличила свои золотые резервы с января прошлого года до 1,25 млн унций, что является рекордом с 1999 года.