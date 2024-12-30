О нас

Турция увеличила инвестиции в Азербайджан более чем на 4%

Турция увеличила инвестиции в Азербайджан более чем на 4% За январь-сентябрь этого года Турция вложила прямые инвестиции в экономику Азербайджана в размере 912 млн долларов США.
Финансы
30 декабря 2024 г. 16:32
Турция увеличила инвестиции в Азербайджан более чем на 4%

За январь-сентябрь этого года Турция вложила прямые инвестиции в экономику Азербайджана в размере 912 млн долларов США.

Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана (ЦБА), это на 4,4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

За отчетный период доля инвестиций Турции в экономику Азербайджана в общем объеме инвестиций составила 20,2%.

За 9 месяцев Азербайджан вложил прямые инвестиции в экономику Турции в размере 175,45 млн долларов США. Это в 10 раз меньше, чем год назад.

За отчетный период доля инвестиций Азербайджана в экономику Турции в общем объеме инвестиций составила 12,7%.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Turkish investment in Azerbaijan up by over 4%
Версия на азербайджанском языке Türkiyə Azərbaycana investisiya qoyuluşunu 4 %-dən çox artırıb

Самое важное

Фуад Мурадов: Некоторые соотечественники мешают объединению диаспоры из личных интересов
Фуад Мурадов: Некоторые соотечественники мешают объединению диаспоры из личных интересов
30 декабря 2024 г. 12:26
Установлены личности пострадавших в авиакатастрофе вблизи Актау, продолжающих лечение в Баку
Установлены личности пострадавших в авиакатастрофе вблизи Актау, продолжающих лечение в Баку
29 декабря 2024 г. 17:08
Президент подпишет сегодня распоряжение о награждении членов экипажа самолета AZAL
Президент подпишет сегодня распоряжение о награждении членов экипажа самолета AZAL
29 декабря 2024 г. 15:44
Cпикер Сената Казахстана: Делать выводы рано
Cпикер Сената Казахстана: Делать выводы рано
26 декабря 2024 г. 12:29
26 декабря в Азербайджане объявлен траур
26 декабря в Азербайджане объявлен траур
25 декабря 2024 г. 15:32
Четверо несовершеннолетних находились на борту потерпевшего крушение самолета AZAL
Четверо несовершеннолетних находились на борту потерпевшего крушение самолета AZAL
25 декабря 2024 г. 12:38

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi