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Турция привлекла $497 млн иностранных инвестиций в августе

Турция привлекла $497 млн иностранных инвестиций в августе В августе 2024 года Турция привлекла 497 млн долларов прямых иностранных инвестиций (ПИИ).
Финансы
12 октября 2024 г. 10:09
Турция привлекла $497 млн иностранных инвестиций в августе

В августе 2024 года Турция привлекла 497 млн долларов прямых иностранных инвестиций (ПИИ).

Как сообщает Report, об этом свидетельствуют данные Ассоциации международных инвесторов Турции (YASED).

Всего за первые 8 месяцев текущего года объем ПИИ в Турцию составил 6,41 млрд долларов, что на 2% меньше показателя за аналогичный период прошлого года.

Из 497 млн долларов августовских ПИИ 283 млн пришлось на инвестиции в акционерный капитал турецких компаний, 201 млн - на покупку недвижимости иностранцами, а 35 млн поступило через долговые инструменты. При этом отток капитала в виде изъятия инвестиций составил 22 млн долларов.

Лидером по вложениям в августе стала оптовая и розничная торговля - 46 млн долларов или 16% от общего объема инвестиций в акционерный капитал. Еще 16% пришлось на производство продуктов питания, напитков и табачных изделий, что выше среднего показателя для этого сектора.

Страны Евросоюза обеспечили 54% августовских ПИИ в Турцию. С 2002 года на них приходится 59% всех иностранных инвестиций. Среди отдельных стран лидируют Германия (22%), Швейцария (11%), Нидерланды (10%), США (9%), Франция (9%), Люксембург (8%) и Тайвань (7%).

В целом за январь-август 2024 года топ-3 стран-инвесторов в Турцию составили Нидерланды (20%), Германия (15%) и США (13%).

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