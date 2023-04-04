Турция нарастила экспорт в Азербайджан на 18%

В январе-марте этого года Азербайджан импортировал из Турции товаров и услуг на сумму 570,778 млн долларов США.

В январе-марте этого года Азербайджан импортировал из Турции товаров и услуг на сумму 570,778 млн долларов США.

Как сообщает Report со ссылкой на Ассамблею экспортеров Турции, это на 17,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Только в марте стоимость экспорта Турции в Азербайджан составила 205,768 млн долларов США, что на 15,4% больше, чем годом ранее.

За последний год стоимость экспорта Турции снизилась на 1,1% до 54,317 млрд долларов. За 3 месяца больше всего экспортных поставок из Турции было осуществлено в Германию - на сумму 4 млрд 877 млн долларов (0,4% больше вгодовом сравнении), в США - 2 млрд 965 млн долларов (-13,6%) и в Италию - 2 млрд 904 млн долларов (-5%).