Турция и Россия обсуждают использование платежной системы Troy вместо "Мира"

Анкара и Москва обсуждают возможность использования турецкой платежной системы Troy в качестве альтернативы "Миру".

Анкара и Москва обсуждают возможность использования турецкой платежной системы Troy в качестве альтернативы "Миру".

Как передает Report, об этом пишет газета Aydınlık со ссылкой на источники.

По данным издания, центробанки двух стран проводят переговоры, касающиеся платежей за энергоносители, использования национальных валют, защиты финансовых систем двух стран от санкций и, возможно, создания линии SWAP.

"Если российские банки, находящиеся вне санкций США, принимают турецкую платежную систему Troy, или если они открывают счет в турецких банках, работающих в России и получают карту, интегрированную с Troy, то российские туристы могут совершать покупки по этим картам в нашей стране", - пишет издание.

Сообщается, что поскольку система и транзакции находятся под прямым контролем Турции, "США нелегко будет найти повод для вмешательства" в данную ситуацию.

"Мы также узнали, что у центральных банков есть модель, с введением которой туристы могут осуществлять оплату гостиниц и транспорта из своих стран через онлайн-систему", - уточнило издание.