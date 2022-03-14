Турция и Азербайджан будут осуществлять взаимообмен информацией по страхованию

Турция является 19-й по величине экономикой в мире, в то время как ее сфера страхования занимает 39-е место в мире. Наша цель - довести нашу страну до уровня, который она заслуживает. Мы реализуем много проектов в этой области.

Турция является 19-й по величине экономикой в мире, в то время как ее сфера страхования занимает 39-е место в мире. Наша цель - довести нашу страну до уровня, который она заслуживает. Мы реализуем много проектов в этой области.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Страхового союза Турции Атилла Бенли на церемонии подписания интеграционного протокола по системе "Зеленая карта" между Бюро обязательного страхования Азербайджана и Бюро автомобильного транспорта Турции.

А.Бенли заявил, что с Азербайджаном будет осуществляться взаимный обмен информацией в сфере страхования.

По его словам, в страховом и пенсионном секторах Турции в настоящее время действуют 67 компаний. 42 из них охватывают сферу non-life страхования, 15 – страхования жизни и пенсионную.

"В настоящее время сбор активов превысил 335 миллиардов лир. В прошлом году, несмотря на пандемию, в страховом секторе наблюдался рост. Страховые сборы в четвертом квартале 2021 года в целом оказались выше, чем в 2020 году", - сказал А.Бенли.