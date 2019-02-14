Эрдоган: Турция готова создать финансовый механизм для торговли с Ираном

Баку. 14 февраля. REPORT.AZ/ Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности Анкары создать механизм для двусторонней торговли с Ираном.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом Эрдоган заявил на встрече с президентом Ирана Хасаном Рухани в Сочи.

"Турция приветствует специальный механизм специального назначения (SPV) Европы для торгового сотрудничества с Ираном и готова сотрудничать в его рамках, а также создать подобный двусторонний механизм", - сказал Эрдоган на встрече с президентом Ирана Хасаном Рухани.