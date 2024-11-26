Турция добивается отмены санкций США против Газпромбанка

Турция ведет переговоры с США по вопросу исключения из санкционного списка российского Газпромбанка.

Турция ведет переговоры с США по вопросу исключения из санкционного списка российского Газпромбанка.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на министра энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслана Байрактара.

По его словам, это необходимо для того, чтобы продолжать использовать расчеты через Газпромбанк для оплаты за поставки российского газа. В противном случае Турция не сможет закупать газ из РФ.

Ранее сообщалось о том, что в Германии, ОАЭ, Турции, Таиланде, Венгрии и других стран прекратили обслуживать карты платежной системы UnionPay, выпущенные Газпромбанком.