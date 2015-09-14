​Турция, Бразилия и Китай могут столкнуться с кризисом банковской системы

Баку. 14 сентября. REPORT.AZ/ Банк международных расчетов (БМР) в своем квартальном отчете указывает на вероятность кризиса банковской системы в ряде стран, в том числе, Бразилии, Турции и Китая.

Как сообщает Report со ссылкой на отчет БМР, отражающее отклонение кредитования частного сектора от долгосрочного тренда соотношение кредит/ВВП в Китае выросло до 25,4%, достигнув самой максимальной отметки в странах с крупной экономикой. Вторую строчку заняла Турция (16,6%), третью - Бразилия (15,7%). В документе говорится, что страны, в которых это соотношение превышает 10%-ный уровень, риск банковского кризиса достигает 67%.

Следует напомнить, что в Индонезии, Сингапуре и Таиланде этот показатель превышает 10%.