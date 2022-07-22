Turanbank завершил первое полугодие с прибылью в 1,7 млн манатов

Turanbank, один из ведущих банков страны, отметивший в этом году свое 30-летие, сохранил свои рыночные позиции по финансовым показателям первого полугодия 2022 года. Банк, продолжающий активную деятельность в направлении поддержки реального сектора, завер

Turanbank, один из ведущих банков страны, отметивший в этом году свое 30-летие, сохранил свои рыночные позиции по финансовым показателям первого полугодия 2022 года. Банк, продолжающий активную деятельность в направлении поддержки реального сектора, завершил первое полугодие текущего года с прибылью в размере 1,7 млн манатов.

По итогам первого полугодия совокупные активы Turanbank увеличились на 30,8% или 185,8 млн манатов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигли 788,7 млн ​​манатов, в том числе кредиты, выданные клиентам, увеличились на 31,2% или 116,5 млн манатов и составили 489,8 млн манатов. Также наблюдается рост объема депозитов в Turanbank, который всегда придерживается принципов надежности. Таким образом, по итогам первого полугодия общий депозитный портфель увеличился на 51,6% или 153,4 млн манатов по сравнению с соответствующим периодом прошлого года и достиг 450,9 млн манатов, а вклады физических лиц выросли на 36,6% или 81,2 млн манатов и составили 303,5 млн манатов. Банк имеет достаточно высокий резерв капитала для устойчивого развития.

В течение первого полугодия 2022 года банк продолжил активную деятельность с международными финансовыми институтами в направлении поддержки реального сектора. Так, между Turanbank и престижным финансовым институтом Черноморским банком торговли и развития (BSTDB) было подписано кредитное соглашение на сумму 5 млн долларов США с целью расширения финансирования международных торговых операций. Также банк привлек кредит в размере 4 млн долларов США от Фонда микрофинансирования EMF с целью расширения финансирования микро-, малых и средних предприятий (ММСП).

Хотим сообщить, что Turanbank успешно развивает сотрудничество с другими международными финансовыми институтами в направлении привлечения кредитных линий для институционального развития и финансирования субъектов предпринимательства. Наш банк сотрудничает с престижными финансовыми институтами, такими как Международная финансовая корпорация (IFC), Европейский банк реконструкции и развития (EBRD), Исламская корпорация развития частного сектора (ICD), Фонд микрофинансирования EMF, Банк торговли и развития ECO (ECO TDB), Sparkassenstiftung и др. для поддерживания устойчивого развития ненефтяного сектора, сотрудничая в проектах малого и среднего бизнеса.

Кроме того, с учетом спроса рынка к расширению цифровизации были предприняты соответствующие шаги по расширению сферы дистанционных услуг. За отчетный период банк, начав партнерство с SIMA, обеспечил клиентам удобное размещение вкладов в Turanbank, не приходя в филиал и не тратя время на банковские операции, путем подтверждения соответствующих документов с помощью SIMA - электронной цифровой подписи нового поколения через мобильное приложение путем нескольких нажатий. Кроме этого, клиентам также доступна услуга “Восстановление PIN-кода” в мобильном приложении Turanbank, возможность использования мобильного приложения без интернета для абонентов провайдеров Bakcell и Nar. Отметим, что приложение мобильного банкинга предоставляет возможность совершать платежи, переводы и различные банковские операции, не приходя в банк, а также дает возможность получать актуальную информацию по кредитным, депозитным, карточным продуктам и другим услугам, предоставляемых банком своим клиентам.

Turanbank, работающий с 1992 года, обслуживает частных и корпоративных клиентов в 18-ти точках продаж. Банк, реализовавший различные меры по расширению филиальной сети, в этом году планирует открытие новых филиалов и отделений в городах и регионах. Получить подробную информацию о сети обслуживания Turanbank по стране можно, перейдя по указанной ссылке: https://bit.ly/3v4Vnar .

Получить подробную информацию о продуктах и ​​услугах, предлагаемых банком, можно, позвонив в CALL-центр 935, посетив официальный сайт Turanbank https://bit.ly/3fUQtbQ или подписавшись на его страницы в социальных сетях.

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