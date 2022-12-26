TuranBank совместно с «ASAN Письмо» провели акцию

Придерживаясь принципов социально ответственного банкинга, TuranBank исполнил пожелания малообеспеченных детей, в том числе детей шехидов и ветеранов, подписав очередную благотворительную акцию по случаю Нового года.

Придерживаясь принципов социально ответственного банкинга, TuranBank исполнил пожелания малообеспеченных детей, в том числе детей шехидов и ветеранов, подписав очередную благотворительную акцию по случаю Нового года.

В рамках проекта сотрудники банка вместе с волонтерами ASAN отправились на встречу с детьми, которые написали свои пожелания через “ASAN Письмо" и вручили детям различные подарки в соответствии с их пожеланиями. В рамках указанного социального проекта банк порадовал маленьких жителей города Губы и сел Старый Хачмаз, Гюлалан Хачмазского района.

Следует отметить, что TuranBank постоянно фокусирует внимание и поддерживает уязвимые группы в рамках программы корпоративной социальной ответственности. TuranBank всегда принимает активное участие в инициативах по защите семей наших шехидов, ветеранов и удовлетворению их потребностей. Придерживаясь этой традиции, банк вместе с волонтерами ASA и Фондом "YAŞAT» регулярно сотрудничает в социальных проектах.

TuranBank продолжит свои проекты по поддержке уязвимых групп, и продолжит проводить кампании по удовлетворению потребностей уязвимых групп.

TuranBank

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