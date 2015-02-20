 Наверх
    Закрыть фоторежим

    "​Turan Bank" проводит новую кредитную акцию

    Скидочная акция будет проводиться 23-25 февраля

    Баку. 20 февраля. REPORT.AZ/ ОАО "Turan Bank" Азербайджана 23-25 февраля предлагает трехпроцентную скидку по потребительским кредитам для сотрудников ОАО "Азерйолсервис". Как сообщает Report со ссылкой на банк, скидкой можно воспользоваться в указанные дни, обратившись в любой из филиалов банка.

    Снижение годовой процентной ставки по кредитам проводится в рамках проводимых банком льготных кампаний для представителей различных профессий.

    Отметим, что ежегодно 22 февраля в Азербайджане отмечается профессиональный праздник работников автомобильного транспорта. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi