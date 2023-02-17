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TuranBank получил кредитную линию в нацвалюте от престижного международного фининститута

TuranBank получил кредитную линию в нацвалюте от престижного международного фининститута TuranBank, один из ведущих банков Азербайджана, и Инвестиционный фонд “Incofin Investment Management” подписали кредитное соглашение на сумму 5 млн манатов, привлеченные от “IIV Mikrofinanzfonds”.
Финансы
17 февраля 2023 г. 13:47
TuranBank получил кредитную линию в нацвалюте от престижного международного фининститута

TuranBank, один из ведущих банков Азербайджана, и Инвестиционный фонд “Incofin Investment Management” подписали кредитное соглашение на сумму 5 млн манатов, привлеченные от “IIV Mikrofinanzfonds”.

Кредитные средства будут направлены на финансирование микро-предпринимателей в Азербайджане, что еще больше расширит доступ предпринимателей к финансовым ресурсам в национальной валюте.

“Incofin Investment Management” является Бельгийским инвестиционным фондом, созданный в 2001 году для оказания содействия инклюзивному финансированию в развивающихся странах. На сегодняшний день, “Incofin Investment Management” является одним из лидеров в социально-инклюзивном инвестировании. “IIV Mikrofinanzfonds” является Германским Фондом и финансирует социально ориентированные банки и микрофинансовые компании в развивающихся странах для финансирования микро-предпринимателей.

TuranBank успешно развивает сотрудничество по привлечению международных кредитных линий для финансирования малого и среднего бизнеса. Банк сотрудничая с такими престижными финансовыми учреждениями как, Международная финансовая корпорация (IFC), Европейский банк реконструкции и развития (EBRD), Черноморский банк торговли и развития (BSTDB), Банк торговли и развития ECO (ECO TDB), Исламская корпорация по развитию частного сектора (ICD) поддерживает устойчивое развитие ненефтяного сектора в проектах малого и среднего бизнеса.

За 30 лет с момента своего создания TuranBank постоянно развивался благодаря своим 19 точкам продаж, а также с помощью своих услуг завоевал важную позицию в финансовом секторе, как с точки зрения качества, так и количества. Банк является одним из ключевых игроков финансового сектора Азербайджана, отличающимся своей стабильностью и надежностью.

Получить подробную информацию о продуктах и ​​услугах, предоставляемых банком, можно по телефону колл-центра 935, на официальном сайте TuranBank https://bit.ly/3fUQtbQ или на его страницах в социальных сетях.

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Версия на азербайджанском языке "TuranBank" nüfuzlu beynəlxalq maliyyə qurumundan yerli valyutada kredit cəlb edib

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