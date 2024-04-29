TуранБанк открыл корреспондентский счет в долларах США в Habib American Bank

Успешно развивая отношения с зарубежными финансовыми институтами, ОАО TуранБанк начало стратегическое сотрудничество с Habib American Bank (HAB Bank) с целью расширения сети международных корреспондентских отношений.

Успешно развивая отношения с зарубежными финансовыми институтами, ОАО TуранБанк начало стратегическое сотрудничество с Habib American Bank (HAB Bank) с целью расширения сети международных корреспондентских отношений.

И так, в рамках сотрудничества TуранБанк откроет корреспондентский счет в долларах США в HAB Bank, который считается одним из ведущих банков в сфере международных платежей и расчетов Соединенных Штатов Америки (США), и предоставит своим клиентам более удобные и быстрые операции с иностранной валютой.

Данное соглашение, достигнутое TуранБанк с HAB Bank, служит развитию услуг международных денежных переводов, расширению деятельности в сфере международных расчетов, а также укреплению статуса банка на мировой финансовой арене.

ОАО "ТуранБанк", действуя с 1992 года, обслуживает индивидуальных и корпоративных клиентов, через 21 точку продаж. Банк всегда шел по пути развития и своими услугами и занял важную позицию в финансовом секторе как по качеству, так и по количеству. TуранБанк является одним из основных участников финансового сектора Азербайджана, отличающимся стабильностью и надежностью. Подробную информацию о продуктах и ​​услугах, предоставляемых банком, вы можете получить, позвонив в Информационный центр (012) 935, посетив официальный сайт TуранБанк или страницы в социальных сетях ( Facebook , Instagram и др.).

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