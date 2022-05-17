Три топ-менеджера Сбербанка объявили об уходе

Заместители председателя правления Сбербанка Александра Бурико и Сергей Мальцев, член правления Наталья Алымова приняли решение уйти из банка.

Заместители председателя правления Сбербанка Александра Бурико и Сергей Мальцев, член правления Наталья Алымова приняли решение уйти из банка.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в сообщении кредитной организации.

"В рамках трансформации модели управления и актуализации стратегии Сбербанка в составе правления произошли изменения. Заместители председателя правления Сбербанка Александра Бурико и Сергей Мальцев, член правления Наталья Алымова приняли решение завершить свою работу в банке", - сказано в сообщении.

Отмечается, что исполнение их обязанностей будет возложено на первых зампредов правления банка.