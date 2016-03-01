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    ​Три страны все еще не подписали двусторонний договор страхования с Азербайджаном

    Азербайджан подписал двусторонние договора по системе Зеленая карта с 43 странами

    Баку. 1 марта. REPORT.AZ/ Израиль, Россия и Беларусь все еще не подписали с Азербайджаном двусторонние соглашения в рамках международной страховой системы "Зеленая карта". Как передает Report, последней страной, подписавшей соглашение с Азербайджаном, стала Англия.

    В целом, Азербайджан подписал двусторонние договора по системе "Зеленая карта" с 43 странами.

    Отметим, что 7 декабря прошлого года азербайджанская сторона подписала требуемые документы и направила их в Совет бюро системы "Зеленая карта" и бюро стран-партнеров.

    Добавим, что в 48 странах-участницах системы "Зеленая карта" осуществляют деятельность 47 бюро, Лихтенштейн и Швейцария подключены к бюро из одной системы. 

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