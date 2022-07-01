Сразу три основных американских фондовых индекса завершились падением.
Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом сообщает Reuters.
NASDAQ за полгода показал самое большое процентное падение в своей истории. S&P 500 показал самое резкое процентное падение с 1970 года. По итогам периода с января по июнь у Dow Jones зафиксировано самое большое падение с 1962 года. Все три индекса снижаются второй квартал подряд.
По итогам 30 июня торги на Нью-Йоркской фондовой бирже также закрылись снижением. S&P снизился на 0,88%, до 3785,38 пункта. Dow Jones упал на 0,82%, до 30 775,43 пункта. Индекс NASDAQ снизился на 1,33%, до 11 028,74 пункта.
Индексы начали снижаться после того, как в мае Федеральная резервная система США повысила базовую ставку на 50 базисных пунктов — с 0,25–0,5% до 0,75–1% годовых. Такого значительного повышения ставки ФРС не происходило с 2000 года.