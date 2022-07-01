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Три основных американских фондовых индекса завершились падением

Три основных американских фондовых индекса завершились падением Сразу три основных американских фондовых индекса завершились падением.
Финансы
1 июля 2022 г. 10:42
Три основных американских фондовых индекса завершились падением

Сразу три основных американских фондовых индекса завершились падением.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом сообщает Reuters.

NASDAQ за полгода показал самое большое процентное падение в своей истории. S&P 500 показал самое резкое процентное падение с 1970 года. По итогам периода с января по июнь у Dow Jones зафиксировано самое большое падение с 1962 года. Все три индекса снижаются второй квартал подряд.

По итогам 30 июня торги на Нью-Йоркской фондовой бирже также закрылись снижением. S&P снизился на 0,88%, до 3785,38 пункта. Dow Jones упал на 0,82%, до 30 775,43 пункта. Индекс NASDAQ снизился на 1,33%, до 11 028,74 пункта.

Индексы начали снижаться после того, как в мае Федеральная резервная система США повысила базовую ставку на 50 базисных пунктов — с 0,25–0,5% до 0,75–1% годовых. Такого значительного повышения ставки ФРС не происходило с 2000 года.

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