Три аргумента в пользу повышения учетной ставки в Азербайджане

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) в ходе завтрашнего заседания правления вновь повысит ставку рефинансирования на 0,25 процентных пункта до 8,75%.

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) в ходе завтрашнего заседания правления вновь повысит ставку рефинансирования на 0,25 процентных пункта до 8,75%.

Как передает Report, об этом сообщила Гульнара Хайдаршина, заместитель начальника отдела исследований Газпромбанка, главный экономист по странам СНГ.

Она приводит три аргумента в пользу такого решения: разворот инфляции в сторону ускорения; постоянно высокая долларизация депозитов населения на фоне отрицательной реальной ставки; и неустойчивый нисходящий тренд денежной массы.

"Учитывая появление признаков замедления экономического роста и сохранение дезинфляционного тренда в продовольственном и непродовольственном сегментах, мы не исключаем некоторого смягчения тона в заявлении Центробанка с сигналом о возможной паузе в монетарном ужесточении", - отмечает Г. Хайдаршина.

Отметим, что в ходе февральского заседания правления ЦБА продолжил нормализацию денежно-кредитных условий и ожидаемо повысил ставку рефинансирования на 0,25 п.п. до 8,5%. Кроме того, в целях корректировки денежно-кредитных условий Центробанк повысил нижнюю границу процентного коридора на 0,50 п.п. до 6,75% и верхнюю границу на 0,25 п.п. до 9,5%. Этот шаг расширил возможности по регулированию кредитной деятельности в экономике, считает экономист Газпромбанка.

"По итогам предыдущего заседания ЦБА отметил, что решение об очередном повышении ставки рефинансирования связано с превышением фактических темпов экономического роста над потенциальным уровнем на фоне стимулирующей фискальной политики и значительного притока валюты на местный рынок. Именно тогда Центробанк сигнализировал о возможной паузе в ужесточении денежно-кредитной политики в случае сохранения дезинфляционной тенденции. При этом инфляционное давление на экономику в феврале усилилось, что сохраняет актуальность вопроса о повышении ставок", - подчеркнула Г. Хайдаршина.

По ее словам, инфляция в феврале вернулась к ускорению и оставалась выше как ставки рефинансирования, так и целевого диапазона ЦБА. Рост цен ускорился до 14,1% г/г в феврале после замедления в ноябре-январе и увеличился на 0,5 п.п. м/м, в основном за счет тарифов на услуги.

Продовольственная инфляция в Азербайджане замедлилась до 17,1% г/г, снизившись на 0,4 п.п. м/м. Более медленный рост показали цены на гречку, яйца, свеклу, а также подсолнечное и кукурузное масло. При этом цены на мясо, молочные продукты, сахар и кондитерские изделия, а также чай и безалкогольные напитки продолжали ускоряться.

В непродовольственном сегменте инфляция в феврале приостановила ускорение и стабилизировалась на уровне 12,2% г/г. При этом продолжился рост цен на бытовую технику, строительные материалы и моющие средства.

Рост в сегменте услуг ускорился на 1,7 п.п. до 11,4% г/г на фоне роста транспортных и коммунальных тарифов. Однако эта тенденция была несколько смягчена замедлением роста цен на международные авиаперевозки.

Также, как отметила экономист банка, инфляция остается за пределами целевого коридора ЦБА (4% +/-2 п.п.), превысив его верхнюю границу на 0,810 п.п. и ставку рефинансирования на 0,56 п.п.

По ее мнению, долларизация депозитов населения возобновила тенденцию к снижению, но остается повышенной: "По данным ЦБА, объем депозитов населения в манатах в январе вырос на 0,9% м/м и 22,2% г/г. Это способствовало развороту долларизации депозитов населения в сторону понижения после ее роста в ноябре-декабре. По состоянию на начало февраля доля депозитов населения в иностранной валюте снизилась до 38,8% с 39,2% на конец 2022 года и вернулась к самому низкому уровню с начала пандемии. Повышение ставки поможет обеспечить сохранение долларизации депозитов на уровне ниже 40%".

Что касается денежной массы, то Г. Хайдаршина считает, что она начала восстанавливаться, хотя эта тенденция все еще неустойчива. Стимулирующая фискальная политика привела к росту денежной массы в 1,8 раза до 22% от ВВП в манатах с начала пандемии. При этом дефицит бюджета на этот год запланирован на уровне 2,4% ВВП (за последний год он составил 1% ВВП).

"В январе после двух последовательных повышений ставок на 25 базисных пунктов широкая денежная масса начала снижаться (-2,2% м/м). Мы считаем, что данная тенденция неустойчива и требует дальнейшего закрепления. Кроме того, рост денежной массы в годовом выражении оставался сильным и составил 25,1%", - отметила Г. Хайдаршина.

Она полагает, хотя экономическая активность и сохраняет положительную динамику, повышение ставок требует осторожности: "В ходе февральского заседания ЦБА указал на признаки перегрева экономики, проявившиеся в прошлом году. При этом экономический рост в январе-феврале скорректировался до 0,4% г/г. Положительные темпы роста были обеспечены за счет ненефтегазового сектора, который вырос на 4,6% г/г благодаря фискальным стимулам и притоку туристов. Между тем, в нефтегазовом секторе в январе-феврале наблюдалась негативная динамика: его доля в ВВП снизилась на 3,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Мы полагаем, что в этих условиях Центробанк сохранит осторожную позицию в отношении повышения ставок, ограничив их единовременно не более чем на 0,25 п.п.

Ее постепенное увеличение поможет избежать чрезмерного давления на экономический рост. В то же время ввиду сохранения дезинфляционной тенденции в продовольственных и непродовольственных сегментах, мы не исключаем дальнейшей паузы в повышении ставок".