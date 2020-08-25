Три американские компании покидают индекс Dow Jones

Исключение сразу трех участников связано с грядущим делением акций Apple, которое произойдет как раз 31 августа

S&P Dow Jones Indices объявила, что 31 августа из индекса Dow Jones Industrial Average будет исключен старейший его участник — нефтяная компания ExxonMobil. Она входила в этот список с 1928 года.

Как передает Report со ссылкой на "Коммерсант", помимо ExxonMobil из индекса также будут исключены фармацевтическая компания Pfizer и поставщик вооружений Raytheon. Pfizer находилась в индексе с 2004 года, а Raytheon в этом году завершил слияние с United Technologies, которая была участником индекса с 1939 года.

Столь масштабные перестановки редки для индекса Dow Jones. Исключение сразу трех участников связано с грядущим делением акций Apple, которое произойдет как раз 31 августа. Производитель смартфонов и других мобильных гаджетов намерен раздробить акции в соотношении один к четырем, чтобы сделать их более доступными для инвесторов. Однако вместе с этим Apple потеряет и удельный вес в индексе — вместо нынешних 12% он сократится примерно до 3%, что соответственно приведет и к существенному падению влияния и всего технологического сектора на расчетную стоимость индекса. Чтобы не допустить этого, S&P Dow Jones Indices и поменяла список участников: вместо вышеупомянутых компаний в него войдут разработчик и поставщик облачных решений для бизнеса Salesforce, биотехнологическая компания Amgen и производитель электронных систем для промышленных предприятий Honeywell International. Благодаря этому удастся избежать серьезных изменений значения индекса 31 августа, отмечается в заявлении S&P.