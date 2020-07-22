Трейдер потерял почти всю криптовалюту за один клик

Пользователь по ошибке продал токены на бирже Binance в 4 раза дешевле рыночного курса. Купивший монеты получил более 300% прибыли

Пользователь биржи Binance заключил крайне убыточную сделку. Произошло это с токеном Cartesi (CTSI), 17 июля его курс в паре к стейблкоину BUSD на мгновение падал с 0,045 до 0,011 долларов США.

Как передает Report со ссылкой на РБК, таким образом один трейдер продал криптовалюту на 75% дешевле рыночной цены, вероятно, это произошло из-за ошибки при заполнении ордера. Тот, кто смог купить монету на этом уровне, получил более 300% прибыли с одной операции.



Через час в этой же паре произошла еще одна странная операция. Курс токена CTSI снова упал значительно ниже рыночного уровня, на этот раз до 0,027 доллара США. Теперь пользователь продал монету на 40% дешевле цены по рынку, другой участник сделки получил 66% прибыли.



13-14 июля серия подобных, аномальных падений произошла на децентрализованной бирже Binance DEX. На ней курс токена BNB как минимум 13 раз падал значительно ниже рыночного значения в 18 долларов США. Цена опускалась до 9,5 доллара США, 8 доллара США, 2 доллара США и 1,5 доллара США.

