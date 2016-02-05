​Требование Центробанка Азербайджана к коммерческим банкам достигло исторического максимума

Баку. 5 февраля. REPORT.AZ/ Требование Центробанка Азербайджана (ЦБА) к коммерческим банкам в декабре 2015 года выросло на 508,8 млн. манатов или 10,38% и составило 5 410,2 млн. манатов. Тем самым объем выделенных банкам кредитов достиг исторического максимума.

По сравнению с показателем на январь 2015 года требование ЦБА к коммерческим банкам выросло в 2,65 раз или на 3 931,9 млн. манатов.

Аналитическая группа Report объясняет рост требования проблемами ликвидности в банковском секторе и прогнозирует рост данного показателя в ближайшие месяцы.