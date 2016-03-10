Требование Центробанка Азербайджана к банкам достигло исторического максимума

Баку. 10 марта. REPORT.AZ/ Общий объем кредитования коммерческих банков Центробанком Азербайджана (ЦБА) на 1 февраля 2016 года составил 5 917,3 млн. манатов, достигнув исторического максимума.

Как сообщает Report со ссылкой на Центробанк, требование ЦБА к коммерческим банкам по сравнению с показателем на 1 января выросло на 9,4% или 507,1 млн. манатов, с аналогичным периодом прошлого года - в 3,5 раз или на 4 220 млн. манатов.

Отметим, что рост требования к банкам связан с помощью, оказываемой Центробанком Международному банку Азербайджана в рамках программы реструктуризации проблемных кредитов.