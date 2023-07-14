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Трата незаработанных денег - опасна ли такая тенденция?

Трата незаработанных денег - опасна ли такая тенденция? В Азербайджане расширяется использование кредитных карт. Сегодня большинство работающих людей тратят незаработанные деньги. То есть граждане совершают покупки по выделенным им кредитным линиям, при получении зарплаты погашают задолженность, однако на след
Финансы
14 июля 2023 г. 17:15
Трата незаработанных денег - опасна ли такая тенденция?

В Азербайджане расширяется использование кредитных карт. Сегодня большинство работающих людей тратят незаработанные деньги. То есть граждане совершают покупки по выделенным им кредитным линиям, при получении зарплаты погашают задолженность, однако на следующий день снова тратят по кредитной линии.

Но опасна ли такая тенденция? Report обсудил вопрос с экспертами-экономистами.

Эксперт Акрам Гасанов считает, что тратить незаработанные деньги нежелательно: "Подобная практика распространена во всем мире, но все равно ситуация нежелательная. Как говорится, по одежке протягивай ножки, чтобы не оказаться в чрезмерных долгах. Стремление тратить незаработанные деньги происходит вследствие отсутствия финансовой грамотности граждан, нежели вследствие необходимости. Такая ситуация выгодна банкам. Когда граждане не могут вовремя погасить задолженность, насчитываются пени".

Эксперт Халид Керимли говорит, что тенденция к расходованию незаработанных денег в Азербайджане пока незначительная по сравнению с другими, в основном, развитыми странами, однако нельзя допускать усиления этой тенденции: "Хотя и реальный, и финансовый секторы извлекают выгоду из сложившейся ситуации, следует поощрять людей осторожно подходить к данному вопросу. Когда траты граждан не совпадают с их доходами, это создает проблемы и для финансового сектора. Положительным моментом является то, что Центральный банк Азербайджана не разрешает брать в кредит большую сумму. Когда банки предоставляют кредит или открывают кредитную линию, они должны учитывать отношение ежемесячного платежа к ежемесячному доходу".

Экономист-эксперт Рашад Гасанов считает, что подобные расходы могут повлиять на рост экономической активности в стране, но необходимо учитывать и будущие риски: "Подобные расходы могут привести к активизации деятельности в других звеньях создания стоимостной цепочки, и в итоге к росту совокупного спроса, более слабым последствиям ожидаемой рецессии или более быстрому выходу из стагнации. Но здесь есть риски и для граждан, и для банков. Во время экономического кризиса, когда люди становятся безработными, они не могут выплатить свои долги, задолженности по процентам растут, в то время как банки сталкиваются с проблемами ликвидности. Чтобы не столкнуться с такими ситуациями, кредитную политику следует проводить с максимальной осторожностью".

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Версия на азербайджанском языке Qazanılmadan xərclənən pullar - bu cür tendensiya təhlükəlidirmi?

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