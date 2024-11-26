Трансферты из госбюджета в 2025 году обеспечат 20,8% доходов ГФСЗ

16:45

Объем трансфертов из госбюджета в Государственный фонд социальной защиты (ГФСЗ) в 2025 году увеличится по сравнению с 2024 годом на 29,9% - до 1,6 млрд манатов.

Как сообщает Report, об этом заявил министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев во время обсуждения проектов бюджетов государственных социальных фондов на 2025 год на пленарном заседании Милли Меджлиса.

По его словам, увеличение трансфертов направлено на сбалансирование бездефицитного бюджета ГФСЗ.

Министр отметил, что в целом доля трансфертов из госбюджета в структуре доходов ГФСЗ в 2025 году снизится до 20,8% с 38,1% в 2017 году.