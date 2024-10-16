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Трансферты из ГНФАР в бюджет увеличиваются более чем на 13%

Трансферты из ГНФАР в бюджет увеличиваются более чем на 13%
Финансы
16 октября 2024 г. 14:01
Трансферты из ГНФАР в бюджет увеличиваются более чем на 13%

В государственном бюджете Азербайджана на 2025 год предусмотрено увеличение трансфертов из Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР) на 1,7 млрд манатов по сравнению с первоначальным вариантом - до 14 млрд 481 млн манатов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство финансов.

Согласно данным, это на 13,3% больше по сравнению с утвержденным прогнозом на 2024 год.

Планируемый трансферт из ГНФАР составляет 37,8% от прогнозируемых доходов бюджета, что на 0,9 процентных пункта выше, чем ранее.

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Версия на азербайджанском языке ARDNF-dən büdcəyə transfertlər 13 %-dən çox artırılır

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