Трансферты из ГНФАР в бюджет увеличиваются более чем на 13%

В государственном бюджете Азербайджана на 2025 год предусмотрено увеличение трансфертов из Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР) на 1,7 млрд манатов по сравнению с первоначальным вариантом - до 14 млрд 481 млн манатов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство финансов.

Согласно данным, это на 13,3% больше по сравнению с утвержденным прогнозом на 2024 год.

Планируемый трансферт из ГНФАР составляет 37,8% от прогнозируемых доходов бюджета, что на 0,9 процентных пункта выше, чем ранее.