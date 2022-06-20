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Трансферт из ГНФАР в госбюджет сокращается более чем на 9 %

Трансферт из ГНФАР в госбюджет сокращается более чем на 9 % Согласно обновленным прогнозам государственного бюджета на текущий год, из Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР) в государственный бюджет предусматривается трансферт в размере 11 млрд 517,5 млн манатов, что на 1 млрд 192,5 млн манатов или
Финансы
20 июня 2022 г. 11:51
Трансферт из ГНФАР в госбюджет сокращается более чем на 9 %

Согласно обновленным прогнозам государственного бюджета на текущий год, из Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР) в государственный бюджет предусматривается трансферт в размере 11 млрд 517,5 млн манатов, что на 1 млрд 192,5 млн манатов или на 9,4% меньше утвержденного показателя за 2022 год.

Как сообщает Report, об этом говорится в обновленном проекте закона "О государственном бюджете Азербайджана на 2022 год”.

Согласно информации, сокращенную часть трансферта из Государственного нефтяного фонда Азербайджана в госбюджет планируется покрыть за счет дополнительных нефтяных доходов из других источников.

В госбюджете на этот год прогнозируется поступление дополнительных средств в размере 2 млрд 040 млн манатов сверх утвержденных нефтяных доходов. Ожидается, что ненефтяные доходы увеличатся на 1 млрд 534,3 млн манатов и в целом в государственный бюджет поступят дополнительные средства в размере 3 млрд 574,3 млн манатов.

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Версия на азербайджанском языке ARDNF-dən dövlət büdcəsinə transfertlər 9 %-dən çox azaldılır

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