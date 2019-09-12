Трамп: ФРС должна понизить ставку вслед за Европейским центральным банком

Президент США Дональд Трамп вновь подверг критике Федеральную резервную систему (американский центробанк) из-за того, что она не желает снизить стоимость займов, и привел в пример Европейский центральный банк, который в четверг сохранил базовую ставку на нулевом уровне и снизил ставку по депозитам.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

"Европейский центральный банк, действуя быстро, снизил ставки на 10 базисных пунктов, - написал Трамп в четверг на своей личной странице в сети Twitter. - Они пытаются и при этом добиваются успеха обесценить евро в отношении нашего очень сильного доллара, что наносит ущерб экспорту США". "А ФРС сидит, сидит и сидит, - продолжил американский президент. - Им платят за то, чтобы они давали деньги в долг, в то время как мы платим проценты!"

Европейский центральный банк (ЕЦБ) сохранил в четверг базовую процентную ставку на нулевом уровне, говорится в сообщении регулятора. При этом ставка по депозитам понижена с -0,4% до -0,5%. Предельная ставка по кредитам осталась на уровне 0,25%.

Трамп в среду призвал ФРС США снизить базовую процентную ставку до нуля или установить ее на отрицательном уровне