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Трамп: ФРС должна понизить ставку вслед за Европейским центральным банком

Трамп считает, что ФРС должна понизить ставку вслед за ЕЦБ

Президент США Дональд Трамп вновь подверг критике Федеральную резервную систему (американский центробанк) из-за того, что она не желает снизить стоимость займов, и привел в пример Европейский центральный банк, который в четверг сохранил базовую ставку на нулевом уровне и снизил ставку по депозитам.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

"Европейский центральный банк, действуя быстро, снизил ставки на 10 базисных пунктов, - написал Трамп в четверг на своей личной странице в сети Twitter. - Они пытаются и при этом добиваются успеха обесценить евро в отношении нашего очень сильного доллара, что наносит ущерб экспорту США". "А ФРС сидит, сидит и сидит, - продолжил американский президент. - Им платят за то, чтобы они давали деньги в долг, в то время как мы платим проценты!"

Европейский центральный банк (ЕЦБ) сохранил в четверг базовую процентную ставку на нулевом уровне, говорится в сообщении регулятора. При этом ставка по депозитам понижена с -0,4% до -0,5%. Предельная ставка по кредитам осталась на уровне 0,25%.

Трамп в среду призвал ФРС США снизить базовую процентную ставку до нуля или установить ее на отрицательном уровне

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