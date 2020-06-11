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Трамп раскритиковал прогнозы ФРС

​Трамп раскритиковал прогнозы ФРС

Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп в четверг вновь подверг критике экономические прогнозы Федеральной резервной системы (ФРС) США, выполняющей функции центрального банка страны.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, соответствующее сообщение американский лидер опубликовал в Twitter.

Он считает, что "ФРС так часто ошибается". "У нас будет очень хороший третий квартал, отличный четвертый квартал и один из лучших за все время 2021 год", - написал глава государства. Он добавил, что в США в ближайшее время появятся вакцина и лекарство от нового коронавируса.

На пресс-конференции в среду председатель ФРС Джером Пауэлл сообщил о "сохраняющейся большой неопределенности относительно будущего" американской экономики.

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