​Трамп раскритиковал прогнозы ФРС

Дональд Трамп https://report.az/storage/news/6399fe583e5745a1e714599a67977199/3ae2d131-ad55-4c16-8a9b-f5255e539724_292.jpg

Президент США Дональд Трамп в четверг вновь подверг критике экономические прогнозы Федеральной резервной системы (ФРС) США, выполняющей функции центрального банка страны.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, соответствующее сообщение американский лидер опубликовал в Twitter.

Он считает, что "ФРС так часто ошибается". "У нас будет очень хороший третий квартал, отличный четвертый квартал и один из лучших за все время 2021 год", - написал глава государства. Он добавил, что в США в ближайшее время появятся вакцина и лекарство от нового коронавируса.

На пресс-конференции в среду председатель ФРС Джером Пауэлл сообщил о "сохраняющейся большой неопределенности относительно будущего" американской экономики.