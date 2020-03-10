Трамп призвал ФРС снизить ставку до уровня стран-конкурентов

Президент США Дональд Трамп во вторник призвал Федеральную резервную систему (ФРС), выполняющую функции Центробанка страны, снизить базовую процентную ставку до уровня стран-конкурентов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом американский лидер написал на своей странице в Twitter.

"Наша жалкая, медлительная ФРС под руководством Джерома Пауэлла, который поднял ставки так быстро и понизил их так поздно, должна сократить уровень процентной ставки до уровня наших стран-конкурентов", - указал Трамп.

Отметим, что 3 марта на созванном впервые с финансового кризиса 2008 года экстренном заседании Федеральная резервная система снизила ставку на 50 базисных пунктов в рамках борьбы с рисками из-за коронавируса нового типа. Базовая ставка была снижена до 1-1,25% с 1,5-1,75%.