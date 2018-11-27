Трамп повысит пошлины на импорт китайских товаров

Баку. 27 ноября. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп вряд ли удовлетворит предложение Китая воздержаться от намеченного на 1 января повышения пошлин с 10% до 25% на импорт китайских товаров.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом Трамп заявил в понедельник в интервью газете The Wall Street Journal.

Как уточняет издание, глава государства обещал в случае безрезультативности торговых переговоров с Пекином обложить пошлинами импорт групп тех китайских товаров, в отношении которых подобные пошлины не действуют. "Если мы не заключим сделку, то тогда я добавлю [в список облагаемых пошлиной товаров] еще на $257 млрд", - сказал Трамп, уточнив, что речь идет о ставках 10% и 25%.

"Единственная сделка [которая удовлетворит Вашингтон] состоит в том, чтобы Китай открыл свою страну для конкуренции со стороны Соединенных Штатов", - продолжал президент США. По его словам, остальные государства, которых такой вариант событий непосредственно затрагивает, "вольны поступать, как им заблагорассудится".

Он также допустил обложение пошлинами собираемые в КНР смартфоны iPhone и ноутбуки. "Может быть. Зависит от ставки", - сказал Трамп. "Я имею в виду, что могу установить ставку в 10%, и люди легко перенесут это", - резюмировал глава государства, который проведет переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита G20 в Аргентине с целью обсудить пути разрешения торгово- экономических противоречий между двумя странами.

Ранее стало известно, что США требуют от КНР конкретных предложений.