Трамп отложил еще на 90 дней введение новых пошлин на импорт из КНР

Трамп подписал указ, который откладывает на 90 дней введение новых пошлин на импорт из Китая.

Как передает Report, об этом сообщает CNBC со ссылкой на представителя Белого дома.

Отмечается, что приказ был подписан всего за несколько часов до полуночи, когда должен был истечь срок действия приостановки действия тарифов Трампа.

По утверждению канала, задержка стала ожидаемым результатом последнего раунда переговоров между американскими торговыми переговорщиками и их китайскими коллегами, которые состоялись в Стокгольме (Швеция) 28-29 июля. До этого по результатам переговоров в Женеве 10-11 мая между представителями США и КНР было объявлено о взаимном снижении на 90 дней (начиная с 12 мая) пошлин на 115% (до 30% на ввоз китайских товаров в США и 10% на ввоз американских товаров в КНР).