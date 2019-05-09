​Трамп обвинил Китай в срыве торговой сделки

Президент США Дональд Трамп заявил, что Китай сорвал заключение двусторонней торговой сделки в ходе переговоров. Такое заявление он сделал во время выступления перед своими сторонниками во Флориде, передаёт Report со ссылкой на ТАСС.

"Между прочим, вы видели тарифы, которые мы готовим? Они (Китай) сорвали сделку. Завтра прилетает их вице-премьер, он хороший человек, но они сорвали сделку", - заявил американский лидер.

"Если мы не заключим сделку, нет ничего плохого в том, что мы будем получать больше 100 млрд в год (после введения тарифов)", - отметил Трамп.