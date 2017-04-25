Трамп обрушил канадский доллар

Баку. 25 апреля. REPORT.AZ/ Канадский доллар упал до минимума с декабря, после того как США объявили о планах ввести налог на импорт древесины из Канады.

Как передает Report со ссылкой на Вести.Экономика, об этом сообщает CNBC.

Министр торговли США Уилбур Росс заявил вчера, 24 апреля, что Дональд Трамп решил ввести 20%-й налог на импорт древесины из Канады. Это решение отразится на импорте канадских пиломатериалов на сумму около 5 млрд долларов.

В целом, по данным правительства Канады, страна экспортировала в 2015 году пиломатериалы хвойных пород на сумму около 8,6 млрд канадских долларов (около 6,37 млрд долларов США). В 2015 году США импортировали товары и услуги из Канады на общую сумму 325,4 млрд долларов.

Вчера президент и главный исполнительный директор Торговой палаты США Томас Донохью заявил, что США, Мексика и Канада, скорее всего, смогут достичь принципиального соглашения о корректировке Североамериканского соглашения о свободной торговле (НАФТА) к середине 2018 года. Будущее сделки, связывающей три страны, было поставлено под сомнение, когда Дональд Трамп победил на президентских выборах в США в ноябре и пообещал отказаться от соглашения, если не сможет изменить условия в пользу Соединенных Штатов.

Аналитическая группа Report прогнозирует, что США предпримут протекционистские решения в отношении многих стран мира. Данный процесс после 2018 года может еще более ускориться, объем мировой торговли сократится, что неизбежно приведет к новому финансовому кризису.