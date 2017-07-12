Трамп намерен привести на пост главы ФРС непрофессионального экономиста

Баку. 12 июля. REPORT.AZ/ Администрация президента США Дональда Трампа не планирует оставить Джанет Йеллен на второй срок, когда ее полномочия в качестве председателя Федеральной резервной системы (ФРС) завершатся в январе 2018 года. Как сообщает Report со ссылкой на Interfax, об этом заявили изданию Politico сразу четыре источника.

По их данным, наиболее реальным кандидатом на пост руководителя Федрезерва является глава Национального экономического совета США Гэри Кон, бывший топ-менеджер Goldman Sachs.

Вопрос о будущем Йеллен может стать предметом обсуждения во время ее полугодового доклада в обеих палатах Конгресса США 12-13 июля. В июне источники The Wall Street Journal в Белом доме утверждали, что именно Кон руководит процессом поиска нового главы Федрезерва.

Кон может стать первым за 40 лет председателем ФРС, не являющимся профессиональным экономистом.