Toyota зафиксировала рекордный уровень прибыли

Японская автомобильная компания Toyota зафиксировала рекордный уровень чистой прибыли в первой половине 2019 финансового года (апрель - сентябрь).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют опубликованные в четверг компанией данные.

Так, чистая прибыль автокомпании выросла на 2,6% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года до рекордной отметки в 1,27 трлн иен (около 11 млрд долларов). Подчеркивается, что такого результата концерну удалось достичь благодаря хорошим продажам, как внутри Японии, так и за рубежом.

В то же время Toyota сохраняет свой текущий прогноз по прибыли на весь 2019 финансовый год, который завершится 31 марта 2020 года. Так, по прогнозам компании, чистая прибыль должна составить 2,15 трлн иен (18,6 млрд долларов), что на 14,2% выше, чем чистая прибыль в 2018 финансовом году.