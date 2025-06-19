Товарооборот взаимных туристических услуг Азербайджана вырос почти на 9%

Товарооборот взаимных туристических услуг Азербайджана вырос почти на 9 %

В I квартале этого года товарооборот взаимных туристических услуг Азербайджана увеличился на 8,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил $751,9 млн.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ЦБА.

В отчетном периоде в результате превышения экспорта туристических услуг ($380,5 млн) над импортом ($371,4 млн) образовался профицит в размере $9,1 млн. За этот период количество граждан Азербайджана, выезжающих за границу, уменьшилось на 0,7%, а количество иностранных граждан, прибывающих в Азербайджан, сократилось на 1,1%.