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Товарооборот взаимных туристических услуг Азербайджана вырос почти на 9%

Товарооборот взаимных туристических услуг Азербайджана вырос почти на 9% Товарооборот взаимных туристических услуг Азербайджана вырос почти на 9 %
Финансы
19 июня 2025 г. 13:17
Товарооборот взаимных туристических услуг Азербайджана вырос почти на 9%

В I квартале этого года товарооборот взаимных туристических услуг Азербайджана увеличился на 8,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил $751,9 млн.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ЦБА.

В отчетном периоде в результате превышения экспорта туристических услуг ($380,5 млн) над импортом ($371,4 млн) образовался профицит в размере $9,1 млн. За этот период количество граждан Азербайджана, выезжающих за границу, уменьшилось на 0,7%, а количество иностранных граждан, прибывающих в Азербайджан, сократилось на 1,1%.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın qarşılıqlı turizm xidmətlərinin dövriyyəsi 9 %-ə yaxın artıb

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