​Товарооборот между Польшей и Азербайджаном в 2014 году составил 140 млн. долларов

Варшава. 23 мая. REPORT.AZ/ "Из-за санкций в отношении России и событий в Украине, товарооборот между Польшей и странами СНГ сократился".

Как сообщает командированный в Польшу корреспондент Report, об этом на встрече с азербайджанскими журналистами сказал глава отдела по странам СНГ департамента экономического сотрудничества Министерства иностранных дел Польши Павел Гебский.

По его словам, в 2014 году товарооборот Польши со странами мира составил 219 млрд. долларов, из которых 77% пришлось на страны Евросоюза и 7,9% на страны СНГ.

"Товарооборот с Азербайджаном в 2014 году вырос, по сравнению с 2013, но незначительно, всего 10 млн. долларов, и составил 140 млн. долларов. По этому показателю Азербайджан занимает 6-е место среди стран СНГ", - сказал П.Гебский, добавив, что в 1-м квартале этого года импорт в Польшу из Азербайджана составил 3,7 млн. долларов, в то время как экспорт составил 27,6 млн. долларов.

"Из Азербайджана в основном импортируется продукция нефтяной промышленности. Из Польши в Азербайджан же отправляется продукция сельского хозяйства, машиностроения и химической промышленности", - заключил он.