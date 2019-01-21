Товарооборот между Азербайджаном и Украиной достиг 5-летнего максимума

Баку. 21 января. REPORT.AZ/ Объем импортно-экспортных операций между Азербайджаном и Украиной составил 829 млн долларов в 2018 году.

Как сообщает Report со ссылкой на данные Госкомстата Украины, это на 18 млн долларов больше, чем в предыдущем году.

В прошлом году из Азербайджана в Украину экспортировано продукции на 358 млн 738 тыс. долларов. Объемы импорта из Украины составили 469 млн 798 тыс. долларов. Тем самым, показатель товарооборота между двумя странами в 2018 году был самым высоким за последние пять лет.

Следует отметить, что Украина находится на втором месте после России по объему товарооборота с Азербайджаном на постсоветском пространстве.