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Торговый оборот Баку вырос почти на 4 %

Торговый оборот Баку вырос почти на 4 % Объем торгового оборота Баку в январе-июле этого года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года увеличился на 3,6% и составил 12 млрд 726,8 млн манатов.
Финансы
24 августа 2021 г. 13:17
Торговый оборот Баку вырос почти на 4 %

Объем торгового оборота Баку в январе-июле этого года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года увеличился на 3,6% и составил 12 млрд 726,8 млн манатов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Управление статистики города Баку.

Стоимость проданных в торговой сети продуктов питания, напитков и табачных изделий по сравнению с соответствующим периодом прошлого года увеличилась на 6,9% и составила 6 млрд 385,8 млн манатов, а объем непродовольственной продукции - на 0,5% и составил 6 млрд 341 млн манатов. 36,8% потребительских товаров реализовано на предприятиях со статусом юридического лица, 41,6% - на торговых объектах, принадлежащих индивидуальным предпринимателям, 21,6% - на продуктовых рынках столицы.

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Версия на азербайджанском языке Bakının ticarət dövriyyəsi 4 %-ə yaxın artıb

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