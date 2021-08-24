Торговый оборот Баку вырос почти на 4 %

Объем торгового оборота Баку в январе-июле этого года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года увеличился на 3,6% и составил 12 млрд 726,8 млн манатов.

Объем торгового оборота Баку в январе-июле этого года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года увеличился на 3,6% и составил 12 млрд 726,8 млн манатов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Управление статистики города Баку.

Стоимость проданных в торговой сети продуктов питания, напитков и табачных изделий по сравнению с соответствующим периодом прошлого года увеличилась на 6,9% и составила 6 млрд 385,8 млн манатов, а объем непродовольственной продукции - на 0,5% и составил 6 млрд 341 млн манатов. 36,8% потребительских товаров реализовано на предприятиях со статусом юридического лица, 41,6% - на торговых объектах, принадлежащих индивидуальным предпринимателям, 21,6% - на продуктовых рынках столицы.